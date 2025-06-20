Півзахисник ПСЖ – про матч з Ботафого: Рахунок не відображає того, що відбувалось на полі

Півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері висловився про поразку команди від Ботафого в матчі першого туру клубного чемпіонату світу.

Слова футболіста наводить пресслужба парижан.

"Це був важкий матч проти чудової команди, яка не боїться боротись та грає дуже інтенсивно. Але рахунок не відображає того, що відбувалось на полі.



Ми повинні були скористатись тими можливостями, які мали. У нас є ще один матч, тому боротьбу не завершено. ПСЖ дуже хоче вийти у плейоф", – розповів Заїр-Емері.