Було дуже важко, – Енріке оцінив неочікувану поразку ПСЖ від Ботафого

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке висловився про поразку команди в матчі другого туру клубного чемпіонату світу від Ботафого.

Слова фахівця наводить пресслужба французького колективу.

"Звісно, є розчарування. Це був дуже напружений матч, важкий від самого початку. Ботафого захищався так, як не робила жодна команда у Лізі чемпіонів.

Гра проти ПСЖ – додаткова мотивація для суперників, ми це розуміємо. Я кажу це від самого початку, що мати труднощі – нормально. Ми повинні прогресувати", – розповів Енріке.

За підсумками двох матчів першу сходинку в групі посідає Ботафого – шість очок, а ПСЖ та Атлетико мають по три залікові бали.

Напередодні завершився матч між Інтером Маямі та Порту, перемогу в якому здобув американський клуб завдяки голу Ліонеля Мессі.