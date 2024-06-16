Забарний: Маємо велику мотивацію виходити на поле та робити усе, що можемо

Захисник збірної України Ілля Забарний відповів на питання журналістів перед першим матчем "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи з футболу.

З беком англійського Борнмута поспілкувалася й кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

— Це твоє перше Євро (насправді друге, захисник зіграв в усіх матчах на Євро-2020. — прим. ред.), як і для багатьох. Як налаштовуєшся на гру?

— Це моє друге Євро, для мене честь представляти Україну, всі знають, які зараз часи. Я відчуваю відповідальність за свої дії, але не хвилююся за свою гру.

— На початку Вашої карʼєри Луческу Вас побачив, що ви думаєте про нього та той час?

— Луческу мій перший тренер, він привів мене до такого футболу. Хочу йому подякувати, він дав мені підґрунтя карʼєри та багато порад, які я оцінюю. Він мені багато в чому допоміг.

— Чи вивчали Ви якісь індивідуальні якості румунських гравців?

— Так. Я вважаю, що це гарні гравці з досвідом. Звичайно, ми бачили їхню індивідуальну майстерність, ми готові грати проти них.

— Цей турнір для Вас багато значить. Як думаєте, емоції зіграють роль, коли заграє гімн України?

— Для нас це надзвичайно важливий момент, бачити українські прапори на трибунах. Коли ти переглядаєш новини, що відбувається в Україні, то дуже важко. Надзвичайно важливо, що вони прийдуть та підтримають нас. Це важливо не лише для футболу, а й для всіх. Щодня наша країна прокидається від тривог, гинуть цивільні люди, діти. Ми щодня мусимо побороти цей емоційний момент перед ти, як почати гру. Завтра на 100% зробимо все для перемоги.

— Румунія має найдешевшу команду на Євро, у вас найдорожчий гравець Ла Ліги, найкращий бомбардир. Що скажете з цього приводу?

— Так, звичайно, у нас же багато якісних гравців у команді. Це може зробити різницю на полі, але ми граємо як одна команда, одне ціле. У нас немає суперзірок для нас, у нас гарна команда. Ми збираємося разом та граємо як одне ціле.

— Напередодні першого матчу, чи відрізняється щось від минулого Євро? Звісно, багато змінилося, як Ви почуваєтеся?

— Я багато через що пройшов у своєму житті та карʼєрі. Я вважаю, те, що я зараз тут, це тільки заслуга наших воїнів, які боронять нашу країну. Це неймовірні люди, які своєю сміливістю долають все. Я дуже дякую їм, бо це дуже важливо, на цей момент. Це велика різниця між цим та минулим Євро. Зараз у нашій країні війна. Це дуже важко, коли ти прокидаєшся і хвилюєшся, чи твої рідні та друзі були у безпеці. Звісно, це не може не давити на кожного з нас, але це додає нам велику мотивацію виходити на поле та робити усе, що ми можемо.

Матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня, початок о 16:00 за київським часом. Гра в межах першого туру групового раунду Євро-2024 пройде на "Арені Мюнхен".