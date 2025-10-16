Захисник збірної Португалії може залишити Баварію влітку
Рафаел Геррейро
Getty Images
Захисник збірної Португалії Рафаел Геррейро може залишити Баварію вже влітку 2026 року вільним агентом.
Про це пише Kicker.
Керівництво "червоних" вже обговорювало майбутнє 31-річного футболіста, проте спільної думки щодо потенційного контракту для португальця боси не дійшли.
Рафаел Геррейро приєднався до Баварії у 2023 році на правах вільного агента, а цього сезоні зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Трансферна вартість футболіста оцінюється у 8 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до досвідченого португальця.