Захисник збірної Грузії назвав головні причини поразки у матчі з Україною

Захисник збірної Грузії Гурам Кашія розповів, що у матчі Ліги націй з Україною (0:1), командам довелося грати в надзвичайно важких умовах на полі.

Слова футболіста цитує Crystalsport.

"На жаль, ми не змогли використати свої шанси так, як це зробив суперник. Хоча у нас були хороші можливості забити, доля вирішального епізоду матчу склалася на їхню користь.

Нам довелося грати в надзвичайно важких умовах на полі. На жаль, ми не змогли перемогти, хоча мали хороші можливості. Обидві команди боролися, але, на жаль, ми не змогли набрати очок.

Ми зробимо відповідні висновки і скоро відновимо свої сили після цієї поразки, яка є частиною нашого шляху. Ця невдача не є трагедією, і ми готові створити щось неймовірне, щоб подолати цей шлях", – сказав Кашія.

Збірна Грузії після трьох матчів лідирує у квартеті, маючи 6 очок. Після екватору змагань "синьо-жовті" розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Сакартвело та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Напередодні "синьо-жовті" обіграли лідера квартету Грузію. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.