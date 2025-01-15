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Тео Ернандес став найрезультативнішим захисником в історії Мілана

Олег Дідух — 15 січня 2025, 13:42
Тео Ернандес став найрезультативнішим захисником в історії Мілана
Тео Ернандес
ФК Мілан

Гравець збірної Франції Тео Ернандес став найрезультативнішим захисником в історії Мілана в Серії А.

Про це повідомляє Squawka.

Вчора, 14 січня "россонері" у перенесеному матчі 19 туру чемпіонату Італії на виїзді здобув вольову перемогу над Комо з рахунком 2:1. Ернандес зрівняв рахунок у матчі на 71-й хвилині.

Для 27-річного француза цей гол став 30-м в кар’єрі в Серії А в складі Мілана, що зробило його найбільш результативним захисником в історії клубу в чемпіонаті Італії.

Попередній рекорд належав легендарному екскапітану "россонері" Паоло Мальдіні. При цьому, італієць свої 29 голів забив у 647 матчах, Ернандесу для встановлення рекорду знадобилося лише 178 поєдинків. Також на рахунку Тео 26 гольових передач.

Паоло Мальдіні Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Тео Ернандес Комо

Тео Ернандес

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