Гравець збірної Франції Тео Ернандес став найрезультативнішим захисником в історії Мілана в Серії А.

Про це повідомляє Squawka.

Théo Hernández is now the highest goalscoring defender for AC Milan in Serie A history, breaking Paolo Maldini's record.



30 leaue goals and counting for the Rossoneri. 🔴⚫ pic.twitter.com/SqfnXqOJJX — Squawka (@Squawka) January 14, 2025

Вчора, 14 січня "россонері" у перенесеному матчі 19 туру чемпіонату Італії на виїзді здобув вольову перемогу над Комо з рахунком 2:1. Ернандес зрівняв рахунок у матчі на 71-й хвилині.

Для 27-річного француза цей гол став 30-м в кар’єрі в Серії А в складі Мілана, що зробило його найбільш результативним захисником в історії клубу в чемпіонаті Італії.

Попередній рекорд належав легендарному екскапітану "россонері" Паоло Мальдіні. При цьому, італієць свої 29 голів забив у 647 матчах, Ернандесу для встановлення рекорду знадобилося лише 178 поєдинків. Також на рахунку Тео 26 гольових передач.