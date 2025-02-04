ПСВ підпише захисника Манчестер Юнайтед
Тайрелл Маласія
Манчестер Юнайтед
Лівий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія стане гравцем нідерландського ПСВ Ейдховен.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Перехід 25-річного нідерландця відбудеться на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Зазначається, що гравець вже у Нідерландах, незбаром про трансфер буде оголошено офіційно.
У нинішньому сезоні Тайрелл Маласія взяв участь у 9 матчах МЮ в усіх турнірах, зігравши у сумі 361 хвилину.
Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".