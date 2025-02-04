Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПСВ підпише захисника Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 4 лютого 2025, 22:12
ПСВ підпише захисника Манчестер Юнайтед
Тайрелл Маласія
Манчестер Юнайтед

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія стане гравцем нідерландського ПСВ Ейдховен.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід 25-річного нідерландця відбудеться на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Зазначається, що гравець вже у Нідерландах, незбаром про трансфер буде оголошено офіційно.

У нинішньому сезоні Тайрелл Маласія взяв участь у 9 матчах МЮ в усіх турнірах, зігравши у сумі 361 хвилину.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед ПСВ Футбольні трансфери Тайрелл Маласія

Тайрелл Маласія

Оренда захисника Манчестер Юнайтед в Бенфіку Трубіна зірвалася
Захисник Манчестер Юнайтед зіграв уперше з червня 2023 року
Манчестер Юнайтед підписав захисника Феєнорда Маласію

Останні новини