ПСВ підпише захисника Манчестер Юнайтед

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія стане гравцем нідерландського ПСВ Ейдховен.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід 25-річного нідерландця відбудеться на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Зазначається, що гравець вже у Нідерландах, незбаром про трансфер буде оголошено офіційно.

🚨🔴⚪️ PSV Eindhoven are set to fix details of Tyrell Malacia’s loan move from Man United today.



Malacia, already in Holland to get the move done. pic.twitter.com/aaFBt0Lw5U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025

У нинішньому сезоні Тайрелл Маласія взяв участь у 9 матчах МЮ в усіх турнірах, зігравши у сумі 361 хвилину.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".