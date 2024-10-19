Гравець Колоса відреагував на втрачену нічию у матчі проти Шахтаря

Захисник ковалівського Колоса Андрій Цуріков вважає, що команда заслуговувала на нічию у матчі 10 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

Його слова передає Sport.ua.

"Ми знали, як буде грати Шахтар, що в його складі є виконавці, які добре контролюють м'яч й тому щільно діяли в середньому блоці, розраховуючи на швидкі контрвипади. Цей план спрацював, господарі ні в чому не поступалися чемпіону й, переконаний, що принаймні на нічию заслужили. На жаль, вже не вперше підвела реалізація, адже не використали декілька гольових моментів", – сказав Цуріков.

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Нагадаємо, Колос зрівняв рахунок наприкінці зустрічі з "гірниками". Однак гол скасували після перегляду ВАР.

Зазначимо, що ковалівці ще жодного разу у своїй історії не перемагали Шахтар, у них в активі є лише 1 нічия у 13 матчах.

Наразі Колос посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 8 балів. Наступний матч команда зіграє 25 жовтня проти Полісся.