Динамо хотіло підписати легіонера Колоса, але трансфер зірвався: журналіст назвав причину

Динамо у період літнього трансферного вікна цікавилося центральним захисником ковалівського Колоса Іліром Краснічі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Останнім часом у різних пабликах було дуже багато чуток щодо того, що Краснічі дограє свій останні місяці у Колосі, бо на нього претендує Динамо. Як я зрозумів, серед гравців УПЛ Краснічі фігурував у лонглисті Динамо. Хто зараз цим займатиметься? Є ще селекційний штаб, можливе спілкування між двома президентами клубів. За моєю інформацією, Красничі переглянули. Він не вразив до неймовірного рівня. Плюс Колос хотів за нього 1 млн євро", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, захисник збірної Косова перейшов до Колоса у вересні 2024 року та має контракт з клубом до 30 червня 2027-го. У поточному сезоні він провів за Колос 6 матчів в УПЛ, без результативних дій.

