Челсі оголосив про найдорожчий трансфер в історії жіночого футболу

Лондонський Челсі оголосив про підписання футболістки Сан-Дієго Наомі Гірми.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Трансфер центральної захисниці обійшовся Челсі у 1,1 мільйона доларів, що стало найдорожчим підписанням в історії жіночого футболу.

The moment the world has been waiting for. Naomi Girma in Chelsea blue. 💙😍 pic.twitter.com/1w8aSZTdfa — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2025

Попередній рекорд належав Рейчел Кунданаджі, яка влітку 2024 року перейшла з Реала до клубу Бей з жіночої ліги США за 862 тисячі доларів.

У складі Сан-Дієго Гірма ставала переможницею регулярного чемпіонату МЛС та Кубку країни.

Нагадаємо, нещодавно сайт "Чемпіон" взяв інтерв'ю у воротарки збірної України з пляжного футболу Анастасією Терех.