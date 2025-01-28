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Челсі оголосив про найдорожчий трансфер в історії жіночого футболу

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 09:56
Челсі здійснив найдорожчий трансфер в історії жіночого футболу
Наомі Гірма
ФК Челсі

Лондонський Челсі оголосив про підписання футболістки Сан-Дієго Наомі Гірми.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Трансфер центральної захисниці обійшовся Челсі у 1,1 мільйона доларів, що стало найдорожчим підписанням в історії жіночого футболу.

Попередній рекорд належав Рейчел Кунданаджі, яка влітку 2024 року перейшла з Реала до клубу Бей з жіночої ліги США за 862 тисячі доларів.

У складі Сан-Дієго Гірма ставала переможницею регулярного чемпіонату МЛС та Кубку країни.

Нагадаємо, нещодавно сайт "Чемпіон" взяв інтерв'ю у воротарки збірної України з пляжного футболу Анастасією Терех.

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