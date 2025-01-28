Челсі оголосив про найдорожчий трансфер в історії жіночого футболу
Наомі Гірма
ФК Челсі
Лондонський Челсі оголосив про підписання футболістки Сан-Дієго Наомі Гірми.
Про це повідомляє пресслужба "синіх".
Трансфер центральної захисниці обійшовся Челсі у 1,1 мільйона доларів, що стало найдорожчим підписанням в історії жіночого футболу.
Попередній рекорд належав Рейчел Кунданаджі, яка влітку 2024 року перейшла з Реала до клубу Бей з жіночої ліги США за 862 тисячі доларів.
У складі Сан-Дієго Гірма ставала переможницею регулярного чемпіонату МЛС та Кубку країни.
Нагадаємо, нещодавно сайт "Чемпіон" взяв інтерв'ю у воротарки збірної України з пляжного футболу Анастасією Терех.