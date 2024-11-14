Одноклубник Зінченка переніс операцію на коліні
Бен Вайт
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Головний тренер Арсенала Мікель Артета певний час не зможе розраховувати на Бена Вайта.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Англійський футболіст був змушений лягти на операційний стіл, щоб вирішити проблеми з коліном, які турбували його місяцями.
З початку цього сезону 27-річний захисник пропустив п'ять матчів через травму коліна. Повідомляється, що останні два поєдинки (0:1 з Інтером та 1:1 з Челсі) Вайт відіграв через біль.
Медичний персонал "канонірів" сподівається допомогти футболісту повернутися на поле до січня 2025 року.
Нагадаємо, що неназваний гравець АПЛ, яким може бути хавбек Арсенала Томас Парті, звинувачується в зґвалтуванні жителькою Лондона.