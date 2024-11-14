Одноклубник Зінченка переніс операцію на коліні

Головний тренер Арсенала Мікель Артета певний час не зможе розраховувати на Бена Вайта.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Англійський футболіст був змушений лягти на операційний стіл, щоб вирішити проблеми з коліном, які турбували його місяцями.

З початку цього сезону 27-річний захисник пропустив п'ять матчів через травму коліна. Повідомляється, що останні два поєдинки (0:1 з Інтером та 1:1 з Челсі) Вайт відіграв через біль.

Медичний персонал "канонірів" сподівається допомогти футболісту повернутися на поле до січня 2025 року.

Нагадаємо, що неназваний гравець АПЛ, яким може бути хавбек Арсенала Томас Парті, звинувачується в зґвалтуванні жителькою Лондона.