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Захисник Албанії: У нас були шанси забити 3-4 голи, ми це цілком заслужили

Володимир Кук — 8 вересня, 11:30
Захисник Албанії: У нас були шанси забити 3-4 голи, ми це цілком заслужили
Ардіан Ісмайлі
Instagram футболіста

Захисник збірної Албанії Ардіан Ісмайлі прокоментував перемогу над Україною у першому турі Ліги націй 2:1 та заявив, що у них були шанси забити 3-4 голи.

Його слова передає Telegrafi.com.

"Ми вірили, що у нас є шанси на перемогу. Ми домінували в матчі з Україною. У нас були шанси забити 3-4 голи. Ми це цілком заслужили.

В останні 15 хвилин нам довелося захищати результат, це нормально. Нам вдалося взяти 3 очки.

Я був близький до другого голу. Коли ми зробили рахунок 2:1, Україна багато атакувала", сказав Ісмайлі.

Зазначимо, що у наступному турі "синьо-жовті" зіграють 10 вересня проти Чехії, яка в паралельному поєдинку програла Грузії 1:4. Албанія у той же день на своєму полі прийматиме грузинів.

Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії.

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