Захисник Албанії: У нас були шанси забити 3-4 голи, ми це цілком заслужили
Захисник збірної Албанії Ардіан Ісмайлі прокоментував перемогу над Україною у першому турі Ліги націй 2:1 та заявив, що у них були шанси забити 3-4 голи.
Його слова передає Telegrafi.com.
"Ми вірили, що у нас є шанси на перемогу. Ми домінували в матчі з Україною. У нас були шанси забити 3-4 голи. Ми це цілком заслужили.
В останні 15 хвилин нам довелося захищати результат, це нормально. Нам вдалося взяти 3 очки.
Я був близький до другого голу. Коли ми зробили рахунок 2:1, Україна багато атакувала", — сказав Ісмайлі.
Зазначимо, що у наступному турі "синьо-жовті" зіграють 10 вересня проти Чехії, яка в паралельному поєдинку програла Грузії 1:4. Албанія у той же день на своєму полі прийматиме грузинів.
Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії.