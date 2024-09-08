Захисник Албанії: У нас були шанси забити 3-4 голи, ми це цілком заслужили

Захисник збірної Албанії Ардіан Ісмайлі прокоментував перемогу над Україною у першому турі Ліги націй 2:1 та заявив, що у них були шанси забити 3-4 голи.

Його слова передає Telegrafi.com.

"Ми вірили, що у нас є шанси на перемогу. Ми домінували в матчі з Україною. У нас були шанси забити 3-4 голи. Ми це цілком заслужили.

В останні 15 хвилин нам довелося захищати результат, це нормально. Нам вдалося взяти 3 очки.

Я був близький до другого голу. Коли ми зробили рахунок 2:1, Україна багато атакувала", — сказав Ісмайлі.