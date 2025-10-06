Приємно відчувати довіру: Захарченко прокоментував свій дебют в УПЛ

Захисник Динамо Владислав Захарченко прокоментував свій дебют в УПЛ у матчі з Металістом 1925.

Слова 19-річного гравця наводить пресслужба киян.

" Звісно, приємно, коли тренерський штаб довіряє тобі. Усі завжди хочуть виходити на поле та допомагати команді. Але сьогодні не вдалося виконати нашу задачу та здобути три очки. Нічия – це, звісно, прикро, але далі буде більше.

Пропущений гол? Не знаю, ще не дивився цей момент. Під час гри важко розібрати, хто куди не добіг. Будемо дивитися, аналізувати. Для цього в нас є теорії, кожен для себе може подивитися", – розповів Захарченко.

Також захисник висловився про критику, яка йде на адресу команди.

" Критика завжди є. Я вважаю, що це просто такий невдалий відрізок, і таке іноді буває. Потрібно пройти це", – резюмував молодий футболіст.

Зазначимо, що загалом у складі "біло-синіх" Захарченко дебютував ще раніше у кубковій грі проти Олександрії (2:1), відігравши усі 90 хвилин.

