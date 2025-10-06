Приємно відчувати довіру: Захарченко прокоментував свій дебют в УПЛ
Владислав Захарченко
Динамо Київ
Захисник Динамо Владислав Захарченко прокоментував свій дебют в УПЛ у матчі з Металістом 1925.
Слова 19-річного гравця наводить пресслужба киян.
"Звісно, приємно, коли тренерський штаб довіряє тобі. Усі завжди хочуть виходити на поле та допомагати команді. Але сьогодні не вдалося виконати нашу задачу та здобути три очки. Нічия – це, звісно, прикро, але далі буде більше.
Пропущений гол? Не знаю, ще не дивився цей момент. Під час гри важко розібрати, хто куди не добіг. Будемо дивитися, аналізувати. Для цього в нас є теорії, кожен для себе може подивитися", – розповів Захарченко.
Також захисник висловився про критику, яка йде на адресу команди.
"Критика завжди є. Я вважаю, що це просто такий невдалий відрізок, і таке іноді буває. Потрібно пройти це", – резюмував молодий футболіст.
Зазначимо, що загалом у складі "біло-синіх" Захарченко дебютував ще раніше у кубковій грі проти Олександрії (2:1), відігравши усі 90 хвилин.
