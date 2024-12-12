Британський ЗМІ навів порівняльну статистику кількості травм в АПЛ

У сезоні-2024/25 кількість травм в Англійській Прем'єр-лізі зменшилася на 20% порівняно з минулим розіграшем.

Про це повідомляє BBC.

Бен Діннері з Premier Injuries Ltd. також повідомив, що кількість днів, пропущених травмованими гравцями, зменшилася на 30%.

Станом на 10 грудня 2024 року розриви зв'язок підколінного сухожилля (53) становить майже чверть усіх травм (24%) – і близько 42% усіх травм м'язів.

У розрахунок брались пошкодження, які були отримані після старту турніру. Тобто гравці, які вибули до цього, не враховувалися.

"Можливо, розповідь про збільшення кількості травм зумовлена деякими високопоставленими менеджерами та популярністю серйозних травм у гравців вищого статусу, таких як Родрі з Манчестер Сіті", – каже Діннері.

Найбільше від травм страждає Брайтон, у якого за цей період вибуло вже 17 гравців. Сумарно вони пропустили 638 днів.

Топ клубів АПЛ за кількістю травм у сезоні-2024/25

Брайтон – 17 травм (638 днів); Іпсвіч – 17 (530); Тоттенгем – 16 (408); Арсенал – 16 (406); Астон Вілла – 15 (319).

Нагадаємо, головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола неодноразово пояснював затяжну кризу кількістю трав у команді. Його клуб здобув лише 1 перемогу в останніх 10 матчах.