Поверніть моїх гравців: Гвардіола – про серію поразок Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що травми ключових гравців впливають на результати команди.

Цитує тренера Фабріціо Романо.

"Поверніть мені моїх гравців і ви побачите. Важко, коли ти маєш грати без 4 центральних захисників, 2 опорних півзахисників, найкращого гравця світу – Родрі, трьох вінгерів. Просто поверніть мені моїх гравців, і ви побачите Манчестер Сіті", – заявив Гвардіола.

Напередодні "сістяни" в межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги на своєму полі були розгромлені Тоттенгемом з рахунком 0:4.

Ця поразка стала для Сіті та Гвардіоли п'ятою поспіль, що стало новим ганебним рекордом для іспанського фахівця, адже він ніколи в своїй кар'єрі не програвав п'ять матчів поспіль.

До цього Манчестер Сіті встиг програти тому ж Тоттенгему (1:2) у Кубку Ліги, Борнмуту (1:2) та Брайтону (1:2) в АПЛ, а також Спортингу (1:4) в Лізі чемпіонів.

Наступний матч команда зіграє 26 листопада проти Феєнорда у Лізі чемпіонів.