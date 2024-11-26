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Поверніть моїх гравців: Гвардіола – про серію поразок Манчестер Сіті

Олександр Булава — 26 листопада 2024, 19:53
Поверніть моїх гравців: Гвардіола – про серію поразок Манчестер Сіті
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що травми ключових гравців впливають на результати команди.

Цитує тренера Фабріціо Романо.

"Поверніть мені моїх гравців і ви побачите. Важко, коли ти маєш грати без 4 центральних захисників, 2 опорних півзахисників, найкращого гравця світу – Родрі, трьох вінгерів.

Просто поверніть мені моїх гравців, і ви побачите Манчестер Сіті", – заявив Гвардіола.

Напередодні "сістяни" в межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги на своєму полі були розгромлені Тоттенгемом з рахунком 0:4.

Ця поразка стала для Сіті та Гвардіоли п'ятою поспіль, що стало новим ганебним рекордом для іспанського фахівця, адже він ніколи в своїй кар'єрі не програвав п'ять матчів поспіль.

До цього Манчестер Сіті встиг програти тому ж Тоттенгему (1:2) у Кубку Ліги, Борнмуту (1:2) та Брайтону (1:2) в АПЛ, а також Спортингу (1:4) в Лізі чемпіонів.

Наступний матч команда зіграє 26 листопада проти Феєнорда у Лізі чемпіонів.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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