Забарний підбив підсумки жовтневих матчів України в Лізі націй

Захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний позитивно налаштований на листопадові матчі національної команди в Лізі націй.

Його слова передає Setanta Sports.

"Матчі за збірну в принципі непогані. Дуже болить за останній матч, що ми не здобули три очки. Вони дуже важливі були для нас. Тому десь трішки розчарування. Будемо вже їхати на наступні матчі та здобувати їх", – сказав Забарний.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).