Стала відома оцінка Забарного за матч проти Астон Вілли

Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав середню оцінку за матч 9 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (1:1).

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Гру українця, який провів на полі все 90 хвилин, оцінили в 6,7 бала. Найкращим гравцем матчу за оцінками порталу став одноклубник Забарного голкіпер Марк Траверс, який отримав 8.0 балів.

Нагадаємо, раніше Забарний отримав одну з найнижчих оцінок за матч 8 туру Англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсенала (2:0).

У поточному сезоні захисник провів 9 матчів на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.