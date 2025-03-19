Будемо показувати максимум: Забарний – про матч зі збірною Бельгії

Захисник Ілля Забарний оцінив готовність команди до матчу проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

Про це оборонець "синьо-жовтих" розповів на пресконференції.

"Як гравці налаштовуються на матч? Ми налаштовані дуже серйозно, кожен з нас хоче представляти країну проти найкращих суперників світу, найкращих збірних. Будемо робити від себе максимум та виходити та здобувати все, що можемо.

Тим паче всі знають, яка зараз ситуація – йде війна і людям потрібно дати щось позитивне. Спробуємо це дати. Важливо зараз виходити та показувати все, що можемо. Знаю, що від нас залежить багато і ми можемо дати багато.

З приводу моїх кондицій – я їх не втратив. Я відпочив, провів останню гру за клуб та приїхав в повній готовності грати за збірну", – сказав Забарний.