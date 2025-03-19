Будемо показувати максимум: Забарний – про матч зі збірною Бельгії
Захисник Ілля Забарний оцінив готовність команди до матчу проти Бельгії у плейоф Ліги націй.
Про це оборонець "синьо-жовтих" розповів на пресконференції.
"Як гравці налаштовуються на матч? Ми налаштовані дуже серйозно, кожен з нас хоче представляти країну проти найкращих суперників світу, найкращих збірних. Будемо робити від себе максимум та виходити та здобувати все, що можемо.
Тим паче всі знають, яка зараз ситуація – йде війна і людям потрібно дати щось позитивне. Спробуємо це дати. Важливо зараз виходити та показувати все, що можемо. Знаю, що від нас залежить багато і ми можемо дати багато.
З приводу моїх кондицій – я їх не втратив. Я відпочив, провів останню гру за клуб та приїхав в повній готовності грати за збірну", – сказав Забарний.
Напередодні наставник збірної України підтвердив, що нападник Артем Довбик має високу температуру та через це пропустив тренування.
Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.
Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.