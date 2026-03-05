Забарний залишиться на лаві запасних у найближчих матчах ПСЖ – ЗМІ назвали причину

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний залишиться на лаві запасних у двох найближчих матчах паризького клубу.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією видання, Луїс Енріке не збирається робити ротацію і випустить тих захисників, які на даному етапі вважаються найсильнішими. Йдеться про Ашрафа Хакімі, Нуну Мендеша, Маркіньйоса та Вілліана Пачо.

Таким чином, Забарний розпочне у запасі матч проти Монако у 25 турі Ліги 1 (6 березня), а також не зіграє з перших хвилин у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться 11 березня.

У поточному сезоні Забарний провів 27 матчів за ПСЖ і забив один гол. Напередодні він потрапив у символічну збірну 24 туру Ліги 1.