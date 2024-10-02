Гуцуляк та Судаков потрапили до символічної збірної УПЛ за версією SofaScore

Визначилася символічна збірна восьмого туру Української Прем'єр-ліги за версією аналітичного порталу SofaScore.

Про це йдеться на сайті.

Найвищу оцінку серед усіх гравців має захисник Зорі Андерсон Джордан (8,9) та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков 8,8. Нагадаємо, що луганська команда обіграла Ворсклу, а Шахтар не втримав перемогу над Вересом.

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Символічна збірна 8 туру УПЛ

Team of the Week provided by Sofascore

Напередодні експерти Української Прем'єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну туру.

Зазначимо, що матчі 9 туру УПЛ відбудуться у п'ятницю, 4 жовтня, в суботу 5-го та в неділю 6-го. Центральними матчами вікенду буде протистояння Динамо та Кривбаса, а також Шахтаря та ЛНЗ.