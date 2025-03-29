Шахтар в гостях зіграє з Оболонню, Рух прийматиме Динамо в 22 турі УПЛ

Сьогодні, 29 березня, відбудеться три матчі в межах чемпіонату України з футболу.

У першому поєдинку ігрового дня Лівий берег на своєму полі зіграє проти Олександрії. У складі одного з лідерів УПЛ очікується дебют Сергія Булеци, який нещодавно приєднався до "містян".

Вдень на шанувальників українського футболу очікує протистояння Оболоні та донецького Шахтаря, який, можливо, вже випав із чемпіонської гонки. Наразі "гірники" відстають від Динамо на 10 очок, але мають гру у запасі.

Ігровий день своїм матчем закриватимуть львівський Рух та підопічні Олександра Шовковського, який дуже потрібна перемога заради збереження дистанції від другої Олександрії.

Розклад матчів УПЛ 29 березня:

13:00 Лівий берег – Олександрія

15:30 Оболонь – Шахтар Донецьк

18:00 Рух – Динамо Київ

Усі матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Зазначимо, що 22 тур стартував вчора мінімальною перемогою Полісся над ЛНЗ.