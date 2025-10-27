Ювентусу запропонували послуги Блана

Новим головним тренером Ювентуса може стати французький фахівець Лорант Блан.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, посередники запропонували керівництву Ювентуса кандидатуру 59-річного французького фахівця. У понеділок, 27 жовтня, туринці звільнили з посади головного тренера Ігоря Тудора та наразі шукають йому заміну. Тимчасово команду очолив тренер молодіжної команди Массімо Брамбілла.

Раніше повідомлялося про те, що на посаду нового тренера Ювентуса претендують Лучано Спаллетті, Роберто Манчіні, Тьяго Мотта та Раффаеле Палладіно.

Останнім місцем роботи Блана був Аль-Іттіхад, який він очолював в 2024 – 2025 роках. Також тренер працював із Бордо, збірною Франції, ПСЖ, Аль-Райяном і Ліоном. Бордо і ПСЖ приводив до титулів чемпіонів Франції.