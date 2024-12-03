Кулібалі може повернутися у Серію А

Сенегальський захисник Аль-Хілаля Каліду Кулібалі може повернутися у чемпіонат Італії.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Агент гравця Фалі Рамадані запропонував послуги гравця Ювентусу, у якого наразі низка травм, які впливають на результати команди.

Нещодавно "стара синьйора" намагалась орендувати Джакомо Распадорі з Наполі, але клуб наклав вето на його трансфер.

Зазначається, що Ювентус наразі вагається у підписанні 33-річного захисника через його вік та форму, яка пішла на спад в останніх сезонах.

Нагадаємо, Кулібалі перейшов в Аль-Хіляль з Челсі у 2023 році за 23 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 24 матчі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує під час січневого трансферного вікна орендувати нападника Баєра Патріка Шика.