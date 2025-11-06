Українська правда
Кулібалі продовжить контракт з Аль-Хілялем

Володимир Варуха — 6 листопада 2025, 15:30
Каліду Кулібалі

Досвідчений сенегальський оборонець Каліду Кулібалі домовився про продовження контракту з Аль-Хілялем до літа 2027 року.

Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією журналіста, сторони вже узгодили всі ключові деталі нової угоди, і офіційне оголошення очікується найближчим часом. Чинний контракт футболіста мав завершитися влітку 2025-го, однак керівництво клубу вирішило достроково подовжити співпрацю із захисником, який став одним із лідерів команди.

34-річний гравець збірної Сенегалу заробляє понад 40 мільйонів доларів на рік, що робить його одним із найбільш високооплачуваних футболістів у Саудівській Аравії.

У поточному сезоні Кулібалі провів 10 матчів за Аль-Хіляль, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Загалом за саудівський клуб він зіграв 106 поєдинків, у яких відзначився шістьма голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, що перед переходом до Аль-Хіляля сенегалець виступав за Наполі та Челсі.

Раніше ми повідомляли, що мадридський Реал домовився про контракт з Упамекано.

