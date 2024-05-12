Емполі без Коваленка поступився Лаціо, Аталанта перемогла Рому в матчі за Лігу чемпіонів: результати 36 туру Серії А

Відбулися п'ять матчів 36 туру чемпіонату Італії.

Зокрема, римський Лаціо обіграв Емполі Віктора Коваленка (2:0). Український півзахисник весь поєдинок провів на лаві запасних.

Дженоа без Руслана Малиновського, який відновлюється від травми, обіграла Сассуоло, а Ювентус вдома вирвав нічию в Салернітани (1:1), яка вже достроково вилетіла в Серію Б.

Аталанта мінімально обіграла Рому та збільшила перевагу над римлянами в боротьбі за п'яте місце, яке гарантує місце в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Зазначимо, що результати сьогоднішнього дня гарантували Болоньї виступи в Лізі чемпіонів удруге в історії та вперше з сезону-1964/1965.

Чемпіонат Італії — Серія А

36 тур, 12 травня

Лаціо — Емполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Патрік, 2:0 - 89 Весіно

Верона — Торіно 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Свідерський, 1:1 - 77 Савва, 1:2 - 83 Пеллегрі

Дженоа — Сассуоло 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Пінамонті (пен), 1:1 - 56 Бадель, 2:1 - 63 Кумбулла (автогол)

Ювентус — Салернітана 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 П'єроцці, 1:1 - 90+2 Рабйо

Аталанта — Рома 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 де Кетеларе, 2:0 - 20 де Кетеларе, 2:1 - 66 Пеллегріні (пен)

Напередодні Болонья здолала Наполі, а Мілан знищив Кальярі.