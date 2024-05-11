Кальярі потрапив під гарячу руку Мілана, Болонья здолала Наполі: результати матчів Серії А

У межах 35 туру італійської Серії відбулися два матчі.

Наполі вдома поступився Болоньї, а Мілан вдома розгромив Кальярі.

Чемпіонат Англії з футболу — АПЛ

37 тур, 11 травня

Наполі — Болонья 0:2





Голи: 0:1 — 9 ’ , 0:2 — Пош 12 ’





Мілан — Кальярі 5:1





Голи: 1:0 — Беннасер 36 ’ , 2:0 — Пулішич 59 ’ , 2:1 — Нандес 63 ’ , 3:1 — Рейндерс 74 ’ , 4:1 — Леау 83 ’ , 5:1 — Пулішич 87 ’



Зазначимо, що до цього в Мілана була 6-матчева серія без перемог. Звитяга у поєдинку з Кальярі стала першою з 6 квітня, коли "россонері" розромили Лечче (3:0).





Мілан та Болонья закріпилися на другому та третьому місцях відповідно. Наполі продовжує перебувати на восьмій сходинці, але вже в цьому турі "партенопеїв" може випередити Фіорентина.





Кальярі йде 15-м, зберігаючи 3-очковий відрив над зоною вильоту. Втім, уже в понеділок, 13 травня, він може зникнути в разі перемоги Удінезе над Лечче.