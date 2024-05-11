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Кальярі потрапив під гарячу руку Мілана, Болонья здолала Наполі: результати матчів Серії А

Игорь Чернявский — 11 травня, 23:57
Кальярі потрапив під гарячу руку Мілана, Болонья здолала Наполі: результати матчів Серії А

У межах 35 туру італійської Серії відбулися два матчі.

Наполі вдома поступився Болоньї, а Мілан вдома розгромив Кальярі.

Чемпіонат Англії з футболу — АПЛ
37 тур, 11 травня
Наполі — Болонья 0:2

Голи: 0:1 — 9, 0:2 — Пош 12

Мілан — Кальярі 5:1

Голи: 1:0 — Беннасер 36, 2:0 — Пулішич 59, 2:1 — Нандес 63, 3:1 — Рейндерс 74, 4:1 — Леау 83, 5:1 — Пулішич 87

Зазначимо, що до цього в Мілана була 6-матчева серія без перемог. Звитяга у поєдинку з Кальярі стала першою з 6 квітня, коли "россонері" розромили Лечче (3:0).

Мілан та Болонья закріпилися на другому та третьому місцях відповідно. Наполі продовжує перебувати на восьмій сходинці, але вже в цьому турі "партенопеїв" може випередити Фіорентина.

Кальярі йде 15-м, зберігаючи 3-очковий відрив над зоною вильоту. Втім, уже в понеділок, 13 травня, він може зникнути в разі перемоги Удінезе над Лечче.

Болонья Кальярі Мілан Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

Болонья

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