Кальярі потрапив під гарячу руку Мілана, Болонья здолала Наполі: результати матчів Серії А
У межах 35 туру італійської Серії відбулися два матчі.
Наполі вдома поступився Болоньї, а Мілан вдома розгромив Кальярі.
Чемпіонат Англії з футболу — АПЛ
37 тур, 11 травня
Наполі — Болонья 0:2
Голи: 0:1 — 9’, 0:2 — Пош 12’
Мілан — Кальярі 5:1
Голи: 1:0 — Беннасер 36’, 2:0 — Пулішич 59’, 2:1 — Нандес 63’, 3:1 — Рейндерс 74’, 4:1 — Леау 83’, 5:1 — Пулішич 87’
Зазначимо, що до цього в Мілана була 6-матчева серія без перемог. Звитяга у поєдинку з Кальярі стала першою з 6 квітня, коли "россонері" розромили Лечче (3:0).
Мілан та Болонья закріпилися на другому та третьому місцях відповідно. Наполі продовжує перебувати на восьмій сходинці, але вже в цьому турі "партенопеїв" може випередити Фіорентина.
Кальярі йде 15-м, зберігаючи 3-очковий відрив над зоною вильоту. Втім, уже в понеділок, 13 травня, він може зникнути в разі перемоги Удінезе над Лечче.