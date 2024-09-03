Ювентус віддав свого новачка в оренду в Порту

Португальський захисник Тиягу Джало на правах оренди перейшов із Ювентуса в Порту.

Про це Порту повідомив на своєму сайті.

Орендна угода рохрахована до кінця сезону-2024/25. У новій команді гравець виступатиме у футболці з 3-м номером.

Зазначимо, що Джало приєднався до Ювентуса в січні 2024 року, але поки не провів за "стару синьйору" жодного офіційного матчу. Справа в тому, що туринці підписали центрбека з Лілля тоді, коли він проходив відновлення після травми передньої хрестоподібної зв’язки.

Джало є вихованцем лісабонського Спортінга. У 2019 році він перейшов до Мілана, але так і не дебютував за "россонері". Після того в центрбека був успішний період у Ліллі, з яким він виграв чемпіонат і Суперкубок Франції.