Туринський Ювентус оголосив про підписання захисника Челсі Ренату Вейги на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба "старої синьйори".

Угода розрахована до літа 2025 року і коштуватиме Ювентусу, за даними ЗМІ, чотири мільйони євро.

Залишається невідомим, чи матиме італійський клуб право викупу футболіста наприкінці сезону.

У поточній кампанії Вейга зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, португалець приєднався до Челсі влітку 2024 року з Базеля, підписавши семирічний контракт.

Раніше Ювентус оголосив про відхід з команди досвідченого захисника.