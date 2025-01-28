Ювентус оголосив про підписання захисника Челсі
Ренату Вейга
Ювентус
Туринський Ювентус оголосив про підписання захисника Челсі Ренату Вейги на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба "старої синьйори".
Угода розрахована до літа 2025 року і коштуватиме Ювентусу, за даними ЗМІ, чотири мільйони євро.
Залишається невідомим, чи матиме італійський клуб право викупу футболіста наприкінці сезону.
У поточній кампанії Вейга зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, португалець приєднався до Челсі влітку 2024 року з Базеля, підписавши семирічний контракт.
Раніше Ювентус оголосив про відхід з команди досвідченого захисника.