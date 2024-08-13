Вакулко: У нас є кілька днів, щоб добре підготуватися до Вікторії

Хавбек Кривбаса Юрій Вакулко прокоментував розгромну поразку від Карпат у матчі 2 туру УПЛ. Півзахисник також пообіцяв, що клуб добре підготується до гри з чеською Вікторією у кваліфікації ЛЄ.

Про це футболіст розповів клубній пресслужбі.

"Враження від матчу погані. Зіграли не так, як планували. Не забили свої моменти, а потім ще й пропустили двічі. Після цього вже було важко зламати їх захист. Треба рухатись далі. Попереду багато важливих матчів, сезон тільки розпочався.

Чому погано реалізовуємо моменти? Добре, що моменти є, але їх потрібно реалізовувати. У перших двох поєдинках проти Чорноморця та Вікторії – була та ж ситуація. Багато ударів, але забили всього двічі. Можливо, це прийде з досвідом. Адже у нас також вистачає молодих футболістів.



Ця гра вже позаду, треба готуватись до наступної. Усі думки – про Вікторію. Є декілька днів, щоб добре підготуватись. На жаль, так сьогодні склалось, це футбол. Кривбас не заслуговував на поразку, але, на жаль, просто не реалізували свої можливості", — сказав Вакулко.