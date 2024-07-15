Тренер Зорі анонсував підсилення складу

Головний тренер Зорі Юрій Коваль анонсував підсилення складу команди перед стартом нового сезону.

Цитує наставника пресслужба луганського клубу.

"До початку нового сезону залишилось практично два тижні. Всі контрольні зустрічі були цікавими, інформативними. Є деякі складності зі складом, різний ступінь готовності гравців. Хтось зіграв більше, хтось менше. Намагаємось використовувати різні схеми. Модель гри залежить не тільки від того, що хоче тренер, а й наявності футболістів.Відношенням хлопців до справи я задоволений. Приємно, що до нас приєдналися Ігор Горбач та Олександр Яцик.

Чи буде підсилення? Однозначно. Час ще є. Потрібна конкуренція. Гравці повинні розуміти, що якщо не викладаєшся на повну, то тебе замінять і потрібно буде знов виборювати місце в складі. Конкуренція допомагає прогресувати всім", — сказав Коваль.