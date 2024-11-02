Тренер Роми оцінив готовність Довбика до матчу з Вероною

Головний тренер Роми Іван Юрич оцінив можливість появи Артема Довбика у матчі з Вероною.

Цитує наставника TUTTOmercatoWEB.

"Подивимося, як сьогодні буде тренуватися Довбик. Тоді будемо вирішувати. Мені потрібно подивитися на сьогоднішньому тренуванні, хто відновився, а хто ні, і тоді будемо робити свій вибір. Це технічний вибір. Той чи інший грає. Вчора Довбик не тренувався", – розповів Юрич.

Напередодні повідомлялося, що 27-річний нападник оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0) та зможе зіграти проти Верони.

У нинішньому сезоні форвард зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Виїзний поєдинок римлян проти Верони відбудеться у неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом. Рома наразі з 13 балами в активі посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Напередодні ексголкіпер збірної Італії Еміліано Вівіано розкритикував техніку Довбика.