Італійський голкіпер: У Довбика неймовірні технічні обмеження

Ексголкіпер збірної Італії Еміліано Вівіано заявив, що форвард Роми Артем Довбик поступається в рівні нападнику Ювентуса Душану Влаховичу.

38-річного воротаря цитує Siamo la Roma.

"Довбик? Ви знаєте, скільки образ він би отримував на свою адресу, якби грав за Ювентус? Коли він отримує м’яч – він завжди грає назад. Мені подобається Артем, але якщо порівнювати його з Влаховичем, то у деяких речах у нього неймовірні технічні обмеження", – заявив Вівіано.

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, Довбик пропустив матч 10 туру Серії А проти Торіно (перемога Роми 1:0).

На рахунку 27-річного українця 5 голів та 1 асист у 12 матчах за Рому в усіх турнірах. Влахович у поточному сезоні відзначився 8 голами та 1 асистом у 13 матчах за Ювентус.

У вересні Вівіано заявив, що Довбик зможе забити 15 голів за сезон у Серії А.