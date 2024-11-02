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Довбик одужав та зможе зіграти проти Верони

Олександр Булава — 2 листопада, 12:41
Довбик одужав та зможе зіграти проти Верони
Артем Довбик
Getty Images

Форвард Роми й збірної України Артем Довбик відновився до матчу 11 туру Серії А проти Верони, що відбудеться 3 листопада.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

27-річний нападник оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0). Він повинен зіграти проти Верони, якщо не станеться форс-мажору.

У нинішньому сезоні нападник зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Виїзний поєдинок римлян проти Верони відбудеться у неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом. Рома наразі з 13 балами в активі посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Напередодні ексголкіпер збірної Італії Еміліано Вівіано розкритикував техніку Довбика.

Верона Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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