Довбик одужав та зможе зіграти проти Верони

Форвард Роми й збірної України Артем Довбик відновився до матчу 11 туру Серії А проти Верони, що відбудеться 3 листопада.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

27-річний нападник оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0). Він повинен зіграти проти Верони, якщо не станеться форс-мажору.

У нинішньому сезоні нападник зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Виїзний поєдинок римлян проти Верони відбудеться у неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом. Рома наразі з 13 балами в активі посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Напередодні ексголкіпер збірної Італії Еміліано Вівіано розкритикував техніку Довбика.