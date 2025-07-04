Вінгеру Галатасарая призначили штраф за штовханину в роздягальні Роми

Вінгер Галатасарая та збірної Італії Ніколо Дзаньоло отримав штраф за підсумками інциденту у роздягальні Роми, який трапився минулого сезону.

Про це інформує Football Italia.

Нагадаємо, 26 травня у Флоренції грали молодіжні команди Роми та Фіорентини, у складі якої на правах оренди грав Дзаньоло. Після перемоги "фіало" 2:1, вінгер вирушив до роздягальні, де трапився конфлікт з юними гравцями "вовків".

У підсумку, римляни звинуватили Ніколо у побитті двох своїх футболістів. Втім, комісія не змогла довести провину Дзаньоло.

26-річний виконавець має сплатити 15 000 євро штрафу та отримав сувору догану за свою поведінку.

У складі Фіорентини італієць зіграв 13 матчів за пів року, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що "фіалки" вирішили не викуповувати контракт Дзаньоло.