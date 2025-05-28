Рома звинувачує Дзаньоло у побитті гравців своєї молодіжки

Атакувальний хавбек Фіоренитини Ніколо Дзаньоло опинився в центрі скандалу. Рома звинувачує півзахисника у тому, що він побив двох гравців молодіжної команди римлян.

Про це повідомляє пресслужба Роми.

Інцидент трапився 26 травня у Флоренції після завершення матчу півфіналу чемпіонату Італії серед молодіжних команд Фіорентина – Рома. Дзаньоло був присутній на тому поєдинку як глядач.

Матч завершився перемогою Фіорентини 2:1. Після матчу Дзаньоло спустився у підтрибунне приміщення і направився до роздягальні Роми, де і розгорівся конфлікт.

"Увечері 26 травня, після півфінального матчу Прімавери Фіорентина – Рома, Ніколо Дзаньоло незаконно проник у роздягальню Роми у супроводі супутника, незважаючи на відсутність акредитації. Свідки повідомляють, що Дзаньоло був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він мочився у приміщеннях Роми, провокував гравців і, без словесної суперечки, вдарив Маттіа Альмавіву і з силою штовхнув Марко Літті на лаву. Літті нещодавно переніс операцію на плечі. Обидва гравці вимагали госпіталізації: прогнозується, що відновлення Альмавіви займе 10 днів, Літті – 21 день", – сказано в заяві Роми.

Федерація футболу Італії вже розпочала розслідування даного інциденту, Дзаньоло загрожує тривала дискваліфікація. Зазначимо, що хавбек провів другу половину сезону у Фіорентині на правах оренди і влітку повернеться в Галатасарай.