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Рома звинувачує Дзаньоло у побитті гравців своєї молодіжки

Олег Дідух — 28 травня 2025, 13:47
Рома звинувачує Дзаньоло у побитті гравців своєї молодіжки
Ніколо Дзаньоло
Getty Images

Атакувальний хавбек Фіоренитини Ніколо Дзаньоло опинився в центрі скандалу. Рома звинувачує півзахисника у тому, що він побив двох гравців молодіжної команди римлян.

Про це повідомляє пресслужба Роми.

Інцидент трапився 26 травня у Флоренції після завершення матчу півфіналу чемпіонату Італії серед молодіжних команд Фіорентина – Рома. Дзаньоло був присутній на тому поєдинку як глядач.

Матч завершився перемогою Фіорентини 2:1. Після матчу Дзаньоло спустився у підтрибунне приміщення і направився до роздягальні Роми, де і розгорівся конфлікт.

"Увечері 26 травня, після півфінального матчу Прімавери Фіорентина – Рома, Ніколо Дзаньоло незаконно проник у роздягальню Роми у супроводі супутника, незважаючи на відсутність акредитації. Свідки повідомляють, що Дзаньоло був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Він мочився у приміщеннях Роми, провокував гравців і, без словесної суперечки, вдарив Маттіа Альмавіву і з силою штовхнув Марко Літті на лаву. Літті нещодавно переніс операцію на плечі. Обидва гравці вимагали госпіталізації: прогнозується, що відновлення Альмавіви займе 10 днів, Літті – 21 день", – сказано в заяві Роми.

Федерація футболу Італії вже розпочала розслідування даного інциденту, Дзаньоло загрожує тривала дискваліфікація. Зазначимо, що хавбек провів другу половину сезону у Фіорентині на правах оренди і влітку повернеться в Галатасарай.

Дзаньоло Рома Фіорентина

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