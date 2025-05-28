Не було нічого подібного: Дзаньоло відповів на звинувачення Роми у побитті гравців молодіжної команди

Хавбек Фіорентини Ніколо Дзаньоло відповів на звинувачення Роми у побитті двох гравців молодіжної команди.

Свою заяву 25-річний італієць опублікував в Instagram.

Сьогодні, 28 травня, клуб Артема Довбика шокував футбольний світ новиною про те, що Дзаньоло у стані алкогольного сп'яніння побив двох вихованців "джаллороссі".

Футболіст не став терпіти ці звинувачення, спростувавши заяву свого колишнього клубу, та звинувативши його у брехні.

"Я вирішив не повертатися до неприємних подій понеділка, сподіваючись на повагу до правди та до себе. Однак останніми днями я був змушений читати та слухати численні неточності та вигадливі перекази історії, також від моєї колишньої команди, до якої я продовжую відчувати прихильність.

У їхній офіційній заяві, фактично, повідомлялося про епізоди та деталі, які були абсолютно необґрунтованими та далекими від правди. Замість того, щоб дослідити динаміку епізоду (та поведінку деяких його учасників), вони воліли наголошувати на обставинах, які були, м’яко кажучи, маргінальними та смішними, або робити неприємні та неоднозначні натяки на мій неіснуючий "змінений стан".

Правда інша: я пішов до роздягальні команди, щоб привітати хлопців з Фіорентини та привітати гравців моєї колишньої команди, без жодної злості чи образи. На жаль, коли я зайшов до роздягальні, я зіткнувся (особливо від деяких) з прийомом, який був ворожим.

Попри це, я ще раз наголошую, з мого боку не було жодної фізично агресивної поведінки. Наразі я не додаватиму нічого більше з поваги до розслідувань, які проводять компетентні органи. Я дякую Фіорентіні та всім, хто був поруч зі мною в цей час, продовжуючи підтримувати мене з повагою та довірою, дотримуючись реальності фактів", – написав Дзаньоло.