Динамо розгромило 2 Корріку в Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні, 27 листопада, юнацька команда Динамо розгромила косовський 2 Корріку в першому матчі 3-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Хеттриком відзначився нападник киян Матвій Пономаренко.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

Шлях чемпіонів. Фінал

Перший матч, 27 листопада

Динамо U-19 – 2 Корріку 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 27 Осипенко, 2:0 – 32 Пономаренко, 3:0 – 58 Помомаренко, 4:0 – 73 Пономаренко, 5:0 – 90+4 Андрейко

Матч-відповідь пройде 11 грудня. 10 переможців третього раунду вийдуть до 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, в попередньому раунді команда Ігоря Костюка пройшла словенський Марибор (4:2 за сумою двох матчів). 2 Корріку на шляху до третього раунду вибив албанський Біліс та ірландський Дублін.