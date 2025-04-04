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ЮКСА підписала 22-річного бразильського вінгера

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 18:49
ЮКСА підписала 22-річного бразильського вінгера

Футбольний клуб ЮКСА, який грає в Першій лізі, оголосив про підписання контракту з 22-річним бразильцем Педро Акасіо Монтейру да Сілвою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. 

Гравець майже всю свою кар’єру провів у бразильських клубах. У 2021 році виступав у складі Палмейрас U-20. В Європі грав в португальському Портімоненсі.

Зазначимо, що напередодні клуб оголосив про трансфер сина легенди світового футболу.

ЮКСА наразі посідає 7 місце в чемпіонській групі Першої ліги. Команда з Київської області має 22 очки за 14 турів. Від лідера таблиці – Епіцентру – команда відстає всього на 7 балів.

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