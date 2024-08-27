Сабо: З сьогоднішнім Динамо виграти Зальцбург — це неможливо

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо критично оцінює шанси киян на перемогу у матчі-відповідів плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Ред Булл Зальцбург.

Його слова передає Український футбол.

"Я на Динамо не сподіваюся взагалі! Ну куди там?! Зальцбург просто набагато сильніший. У австрійців хороша, молода, швидка і зла команда. Хорошого я нічого не чекаю. Виграти з рахунком 3:0, але з нашою сьогоднішньою командою це неможливо.

Якщо Динамо буде високо пресингувати, то відкриє вільні зони, і Зальцбург нас швидко покарає. Але в будь-якому разі нам потрібен швидкий гол, і тому доведеться пресингувати по всьому полю. Інакше нічого не буде! Австрійці не полізуть уперед, а вичікуватимуть на наші помилки", — вважає фахівець.