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Сабо: З сьогоднішнім Динамо виграти Зальцбург — це неможливо

Андрій Яросименко — 27 серпня, 16:50
Сабо: З сьогоднішнім Динамо виграти Зальцбург — це неможливо
Йозеф Сабо
Getty images

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо критично оцінює шанси киян на перемогу у матчі-відповідів плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Ред Булл Зальцбург.

Його слова передає Український футбол.

"Я на Динамо не сподіваюся взагалі! Ну куди там?! Зальцбург просто набагато сильніший. У австрійців хороша, молода, швидка і зла команда. Хорошого я нічого не чекаю. Виграти з рахунком 3:0, але з нашою сьогоднішньою командою це неможливо.

Якщо Динамо буде високо пресингувати, то відкриє вільні зони, і Зальцбург нас швидко покарає. Але в будь-якому разі нам потрібен швидкий гол, і тому доведеться пресингувати по всьому полю. Інакше нічого не буде! Австрійці не полізуть уперед, а вичікуватимуть на наші помилки", — вважає фахівець.

Нагадаємо, перша зустріч у кваліфікації ЛЧ завершилася поразкою киян з рахунком 2:0. Однак, один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем того поєдинку.

Матч-відповідь пройде сьогодні, 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

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