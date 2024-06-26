На матчі Україна — Бельгія розгорнули банер із загиблим військовим парамедиком
На матчі 3 туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Бельгії вболівальники розгорнули банер із загиблим Назарієм "Грєнкою" Гринцевичем.
Відповідні відео з'явилися у соцмережах.
На банері знаходиться підпис "Мир має ціну". Він зібраний зі 182 фотографій загиблих українських військових, що раніше були вболівальниками українських футбольних клубів.
Гринцевич був військовим парамедиком. Він захищав Азовсталь та був наймолодшим з полонених бійців Азову. Загинув 6 травня 2024 року.
Нагадаємо, нещодавно офіцер з безпеки збірної України повідомив, що УЄФА забороняє проходити на стадіон із фотографіями загиблих героїв.
Матч проти бельгійців розпочався о 19:00 за київським часом. Перемога над Бельгією гарантовано виведе "жовто-синіх" у плей-оф Євро-2024, а будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралельному матчі Словаччина — Румунія.
Наш сайт веде пряму трансляцію поєдинку.