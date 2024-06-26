На матчі Україна — Бельгія розгорнули банер із загиблим військовим парамедиком

На матчі 3 туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Бельгії вболівальники розгорнули банер із загиблим Назарієм "Грєнкою" Гринцевичем.

Відповідні відео з'явилися у соцмережах.

На банері знаходиться підпис "Мир має ціну". Він зібраний зі 182 фотографій загиблих українських військових, що раніше були вболівальниками українських футбольних клубів.

Під час матчу Україна-Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича.



Зображення із підписом «Мир має ціну», зібране штучним інтелектом, містить 182 світлини полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів… pic.twitter.com/1hMYwp8ijC — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) June 26, 2024

Гринцевич був військовим парамедиком. Він захищав Азовсталь та був наймолодшим з полонених бійців Азову. Загинув 6 травня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно офіцер з безпеки збірної України повідомив, що УЄФА забороняє проходити на стадіон із фотографіями загиблих героїв.

Матч проти бельгійців розпочався о 19:00 за київським часом. Перемога над Бельгією гарантовано виведе "жовто-синіх" у плей-оф Євро-2024, а будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралельному матчі Словаччина — Румунія.

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