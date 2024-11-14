Футболістка збірної України пояснила, чому змінила Шахтар на Металіст 1925

Нападниця харківського клубу Металіст 1925 Єлизавета Молодюк пояснила, чому приєдналася до команди після трьох років гри за Шахтар. Вона хотіла прогресувати, а також грати більше під керівництвом Володимира Пятенка, який є наставником національної збірної.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

"Хотілося більше розвитку, не сидіти на одному місці. І я це знайшла в клубі Металіст 1925.

Перехід був нелегкий, тому що тут зовсім інші вимоги до гравчинь, інша будова гри. У Шахтарі я більше грала як "вільна художниця", а в "Металісті 1925" у мене є певна позиція, певні задачі, де мені потрібно бути, як себе показувати.

Було легше переходити в тому плані, що я працювала в збірній з тренером Металіста 1925 Володимиром Пятенком, з дівчатами зі збірної. Зараз я почуваюся добре. Колектив хороший, усі одна одну підтримують. У нас багато старших гравчинь, у яких за плечима багато досвіду і які можуть щось підказати", – сказала Молодюк.