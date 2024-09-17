Ярмолюк – у старті на матч Кубка Ліги проти Лейтона Орієнт

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі на матч 3 раунду Кубка ліги проти Лейтона Орієнт.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

20-річний Ярмолюк цього сезону в АПЛ відіграв лише 6 хвилин. У 2 раунді Кубка Ліги проти Колчестера півзахисник вийшов у старті та відіграв усю гру.

Відзначимо, що Віталій Миколенко через травму опинився поза заявкою Евертона на гру із Саутгемптоном.

7 поєдинків 3 раунду відбудуться сьогодні, 17 вересня. Початок – о 21:45 за київським часом.