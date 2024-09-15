Наставник Евертона розповів деталі травми Миколенка у матчі 4 туру АПЛ

Головний тренер Евертона Шон Дайч розповів, що український захисник Віталій Миколенко насправді захворів, тому вирішив, що має покинути поле у матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Це просто загальне захворювання. Я не буду знати, доки хвороба не проявить себе, але він почувався погано, тому він відчував, що йому потрібно відійти", — сказав наставник.

Зазначимо, Миколенко був замінений на 24 хвилині зустрічі, замість нього на поле вийшов Джеймс Гарнер. Віталій відчув дискомфорт у нозі після ривку до власних воріт. Жодної боротьби чи контакту із суперником при цьому не було. Що важливо, поле він покинув самостійно.

Також додамо, що "іриски" програли у цьому матчі, ведучи в рахунку 2:0, цікаво, що така ж ситуація сталася у 3 турі АПЛ. Тоді команда Миколенка не змогла втримати перевагу у два м'ячі над Бормутом.

Наразі Евертон посідає останню сходинку чемпіонату, залишаючись без очок після чотирьох поразок. Очолює таблицю Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок та чотири перемоги.