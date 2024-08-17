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Ярмолюк змінив номер у Брентфорді

Олександр Булава — 17 серпня, 15:19
Ярмолюк змінив номер у Брентфорді
Єгор Ярмолюк
Getty Images

20-річний український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк змінив ігровий номер у команді.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

Новий сезон хавбек розпочне під 18-м номером, у минулому сезоні він виступав під 33-м.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Ярмолюк відіграв 30 матчів, не відзначився результативними діями.

Брентфорд дебютний поєдинок зіграє у неділю, 18 серпня, проти Крістал Пелес. Початок — о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що "бджоли" нещодавно посилили склад португальцем Фабіу Карвалью.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

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