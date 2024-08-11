Конкурент для Ярмолюка: Брентфорд підпише гравця Ліверпуля

Брентфорд підпише хавбека Ліверпуля португальця Фабіу Карвалью.

Про це повідомляє журналіст Джеймс Пірс у соцмережі "Х" (Twitter).

За його інформацією, червоні гарантовано отримають за 21-річного півзахисника 22,5 млн фунтів. Ще 5 млн фунтів будуть прописані у якості бонуса.

Карвалью минулий сезон починав у складі Лейпцига на правах оренди. Взимку повернувся до "мерсисайдців", але знову відправився в оренду до Халла із Чемпіоншипу.

Варто сказати, що Карвалью стане прям конкурентом гравцю молодіжної збірної України Єгору Ярмолюку.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, Челсі придбав Педру Нету, який буде конкурентом Михайлу Мудрику.