Є одне "але": Суркіс розповів про можливість повернення Вітіньо в Динамо

Бразильський півзахисник Вітіньо може повернутися у київське Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс дав коментар ТаТоТаке щодо процесу перемовин з футболістом.

"Ведуться складні переговори. Сам гравець не проти повернутися в Україну. Але в нього сім’я, зокрема, дружина. І тут нам поки важко досягти взаєморозуміння. Працюємо над цим питанням", — сказав Суркіс.

Зазначимо, що хавбек наразі виступає в оренді за бразильський Ред Булл Брагантіно. У поточному сезоні Вітіньо забив 2 голи та віддав 2 асисти у 7 матчах.

Оренда гравця на батьківщині закінчується 30 червня цього року, а контракт із Динамо діє до літа 2026-го.