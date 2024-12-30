Український хавбек англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив у рейтинг атакувальних гравців, які не відзначилися голом у 2024 році.

Про це повідомив Transfermarkt.

Водночас очолив список вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш, вартість якого оцінюється у 45 млн євро.

Зазначимо, що цінник на Ярмолюка, який зайняв 7 місце, становить 12 млн євро.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 грудня, відбувся матч 18-го туру англійської Прем’єр-ліги між Брайтоном та Брентфордом. Попри очікування вболівальників, поєдинок завершився нульовою нічиєю, але одна з подій матчу привернула особливу увагу.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав гру на лаві запасних Брентфорда, проте отримав шанс проявити себе на полі, вийшовши на заміну на 72-й хвилині. Лише через три хвилини після його появи відбувся скандальний епізод.

Щодо Гріліша, то він провалив 2024 рік за показниками результативності. За весь цей час він не забив жодного голу в офіційних матчах своєї команди та здійснив лише 1 результативний удар у товариській грі проти Барселони.

У 2024-му англієць зіграв у 32 поєдинках. У поточному сезоні на його рахунку 18 матчів та три результативні передачі в усіх турнірах.