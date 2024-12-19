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Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Ньюкаслом у Кубку ліги

Олександр Булава — 19 грудня 2024, 07:25
Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Ньюкаслом у Кубку ліги
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв матч проти Ньюкасла у Кубку англійської ліги (1:3).

Аналітичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,7 бала.

Ярмолюк за 90 хвилин віддав 90% точних передач (38 з 42), мав 2 успішних спроб дриблінгу, 1 зароблений фол, 3 відбори, 50% виграних дуелей (6/12), 2 виноси, 12 підбирань та допустив 8 втрат мʼяча.

Зазначимо, що для Єгора це був четвертий поспіль вихід у стартовому складі Брентфорда. Загалом на рахунку хавбека 15 матчів у сезоні, без результативних дій.

Брентфорд Англія, Кубок Ліги Ньюкасл Юнайтед Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

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