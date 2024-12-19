Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Ньюкаслом у Кубку ліги

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв матч проти Ньюкасла у Кубку англійської ліги (1:3).

Аналітичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,7 бала.

Ярмолюк за 90 хвилин віддав 90% точних передач (38 з 42), мав 2 успішних спроб дриблінгу, 1 зароблений фол, 3 відбори, 50% виграних дуелей (6/12), 2 виноси, 12 підбирань та допустив 8 втрат мʼяча.

Зазначимо, що для Єгора це був четвертий поспіль вихід у стартовому складі Брентфорда. Загалом на рахунку хавбека 15 матчів у сезоні, без результативних дій.