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Це стане ще однією моєю мрією: Ярмолюк – про дебют за збірну України

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 18:50
Це стане ще однією моєю мрією: Ярмолюк – про дебют за збірну України
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк мріє дебютувати за національну збірну України з футболу.

Про це гравець розповів клубній пресслужбі.

"Виклик до збірної у листопаді? Це був справді хороший досвід. Я дуже переживав через дебют і сподіваюся, що незабаром це стане ще однією моєю мрією, яка здійсниться.

До війни я вже пишався тим, що граю за Україну. Але зараз, коли одягаєш футболку збірної України, це означає набагато більше – і для мене, і для кожного гравця, який представляє нашу країну.

У кожній грі ти все залишаєш на полі заради України. Ми граємо для всіх в Україні. Моя сім'я могла дивитися тільки по телевізору, тому що ми не граємо в Україні, ми граємо тільки на виїзді. Це непросто, але нічого не зміниш, потрібно просто грати. Ви повинні представляти свою країну всюди, де тільки можете. Це український менталітет. Ми ніколи не здамося, ми просто продовжуємо йти вперед. Я справді пишаюся своєю країною і тим, що я українець", – розповів Ярмолюк.

Цього сезону 20-річний Ярмолюк провів 22 матчі на клубному рівні без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що хавбек підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar, яке стоїть за його першим переходом у Брентфорд, що відбувся у 2022 році.

Брентфорд Єгор Ярмолюк

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