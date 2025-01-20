Український півзахисник клубу АПЛ підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд
Український півзахисник клубу Англійської Прем'єр Ліги Брентфорд Єгор Ярмолюк підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.
Саме ProStar стоїть за його першим переходом у Брентфорд, що відбувся у 2022 році.
Нагадаємо, напередодні український хавбек отримав незадовільну оцінку за зіграний матч проти Ліверпуля в межах 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Для 20-річного Ярмолюка це був 17-й поєдинок у чемпіонаті, наразі він не відзначався результативними діями.