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Український півзахисник клубу АПЛ підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar

Олексій Мурзак — 20 січня 2025, 20:22
Український півзахисник клубу АПЛ підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд

Український півзахисник клубу Англійської Прем'єр Ліги Брентфорд Єгор Ярмолюк підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

Саме ProStar стоїть за його першим переходом у Брентфорд, що відбувся у 2022 році.

Нагадаємо, напередодні український хавбек отримав незадовільну оцінку за зіграний матч проти Ліверпуля в межах 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Для 20-річного Ярмолюка це був 17-й поєдинок у чемпіонаті, наразі він не відзначався результативними діями.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд ProStar Єгор Ярмолюк

Чемпіонат Англії, АПЛ

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