Український півзахисник клубу АПЛ підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar

Український півзахисник клубу Англійської Прем'єр Ліги Брентфорд Єгор Ярмолюк підписав новий контракт з футбольним агентством ProStar.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

Саме ProStar стоїть за його першим переходом у Брентфорд, що відбувся у 2022 році.

Understand Brentford's Yehor Yarmoliuk has signed a new contract with ProStar. ProStar behind his original 2022 move to Brentford.🐝🇺🇦 https://t.co/gMkAJcT75I — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 20, 2025

Нагадаємо, напередодні український хавбек отримав незадовільну оцінку за зіграний матч проти Ліверпуля в межах 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Для 20-річного Ярмолюка це був 17-й поєдинок у чемпіонаті, наразі він не відзначався результативними діями.